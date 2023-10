Aos 29 anos, morre fisiculturista Christian Figueiredo

O fisiculturista Christian Figueiredo morreu aos 29 anos, nesta segunda-feira (16). Conforme Viviane Torres, esposa do atleta, o momento é de muita tristeza para os familiares. O sepultamento ocorre em Taboão da Serra, em São Paulo.

"É com muito tristeza que venho dizer que Deus recolheu hoje o meu amor, Christian Figueredo, para junto dele. Um marido, filho, irmão, atleta, amigo, que deixou um legado incrível", escreveu.

Viviane ainda relatou que não está "em condições de postar" no momento. Segundo a esposa do atleta, o velório acontece nesta terça-feira (17), a partir das 10h30. O sepultamento ocorre às 14h30, no Cemitério Valle dos Reis, em Taboão da Serra, em São Paulo.

A causa da morte ainda não foi divulgada pela família. Contudo, à TV Cultura, os amigos do atleta afirmaram que a causa da morte foi um derrame e uma hemorragia, após realização de um procedimento cirúrgico.

Quem é Christian Franco Figueiredo

Christian nasceu em 1994, em São Paulo. O fisiculturista era da categoria Open, divisão em que não há limite de peso, onde estão os atletas mais musculosos. Christian tinha estreia marcada na Liga Profissional, em 2024.

O atleta acumulava mais de 100 mil seguidores no Instagram e publicava competições que participava. Christian e Viviane estavam juntos há 11 anos.