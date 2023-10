Irmãos saem para brincar e são encontrados mortos em fossa em SC

Dois irmãos foram encontrados mortos pelo pai, em uma fossa, em São Joaquim, no Interior de Santa Catarina, no domingo (15). Conforme as investigações, as duas crianças, identificadas como Carlos Alex Silva Duarte e José Ayslan Silva Duarte, de 5 e 8, saíram para brincar próximo à casa deles.

As informações são do g1. Com a demora, o pai resolveu procurá-los. Ao se aproximar da fossa, ele avistou os chinelos dos filhos. Após isso, ele encontrou as crianças desacordadas.

Ele tentou reanimar os filhos com a ajuda dos vizinhos, mas não obteve sucesso. Carlos Alex e José Ayslan morreram no local. A Polícia Militar suspeita que as crianças tenham se afogado.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família das crianças. "Neste momento de dor e consternação, a Prefeitura de São Joaquim se solidariza com os familiares, amigos e professores das vítimas. Que Deus conforte os corações e dê forças para superar essa perda", declarou.

A Pasta ainda esclareceu que José era aluno na Escola João Inácio de Melo e Carlos Alex na Escola Márcio Fabre Melo. "Ambos eram crianças promissoras, cheias de vida e sonhos. Sua perda prematura é um grande luto para toda a comunidade escolar e para o município", concluiu.