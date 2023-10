Jovem internada após cheirar pimenta aparece respondendo a estímulos em sessão de fonoaudiologia

A jovem Thais Medeiros, internada após ter uma reação alérgica grave ao cheirar pimenta, apareceu em um vídeo respondendo a estímulos durante uma sessão de fonoaudiologia.

“É uma surpresa pra nós. Ontem ela teve muita evolução, que é pequena, mas a gente fica muito satisfeito, é gratificante. O 'homem' fala que aqui terminou, mas Deus está lá em cima trabalhando, o pouquinho que ela nos dá é uma esperança”, declarou ao G1, Adriana Medeiros, mãe de Thais.

A jovem goiana está em tratamento há seis meses, com sequelas no cérebro devido à reação alérgica severa.

No vídeo, a moça aparece ao lado da fonoaudióloga Poliana Guimarães que explicou ao G1 que está fazendo uma “neurofotobiomodulação” na paciente. A técnica usa laser infravermelho de baixa intensidade em pontos específicos do cérebro.

Além do acompanhamento fonoaudiológico, Thais está fazendo o tratamento em casa com um fisioterapeuta.

Relembre o caso

Legenda: Jovem de 25 anos cheirou video de pimenta em conserva por engano sem saber que tinha alergia ao condimento Foto: reprodução/arquivo pessoal

Em fevereiro, durante um almoço na casa do então namorado, surgiu um assunto sobre preparo de pimentas, que a mãe do jovem era acostumada a fazer.

“Ela estava com uma tosse, como se fosse uma gripe. Ela veio para casa, fez trança em duas amigas minhas. Ela começou a almoçar normal, tranquila. E entraram no assunto de pimenta, eu não estava na cozinha na hora, mas passei pela sala e a vi passando a mão no pescoço”, contou o então namorado ao portal de notícias da TV Globo.

“Ela não provou, só cheirou. Assim que ela cheirou a pimenta, já falou que estava coçando a garganta. Larguei meu prato e fui atrás dela. Não foram 3 minutos”, lembrou o jovem.