Ex-atleta que agrediu entregadores é indiciada por maus-tratos e lesão corporal contra a mãe

A ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias foi indiciada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (19), por maus-tratos e lesão corporal contra a própria mãe.

Ela foi flagrada, no último dia 9, agredindo entregadores de aplicativo em São Conrado, zona sul do RJ. As imagens mostram Sandra agredindo e desferindo golpes semelhantes a chicotadas no entregador.

Os supostos crimes contra a mãe teriam ocorrido em novembro de 2022, segundo reportado pelo g1. Sandra teria agredido a idosa de 77 anos com socos, tapas e pontapés.

A vítima fez exame de corpo de delito, que deu positivo para agressão causada por ação contundente. Em depoimento, a idosa disse que Sandra tentou amarrá-la com um lençol.

O irmão de Sandra, Mario Mathias, compareceu na delegacia e reafirmou que a mãe sofreu maus-tratos e lesão corporal.

Sandra Mathias tem outras três passagens pela Polícia: uma por lesão corporal, em 2007, outra por injúria e ameaça, em 2012, e uma terceira por furto de energia, em 2021.

Agressão a entregadores

Em 9 de abril, domingo de Páscoa, Sandra foi flagrada agredindo verbal e fisicamente entregadores de aplicativo que trafegavam de moto na calçada em que ela passeava com seu cachorro.

Nas imagens, Sandra diz para os homens "voltarem para a favela". Depois, tirou a guia do cachorro e chicoteou ao menos quatro vezes as costas de um deles, Max Ângelo dos Santos.

A suspeita prestou depoimento na segunda-feira (17), alegando que se sentiu ameaçada e foi vítima de homofobia pelos entregadores. Max negou as acusações e afirmou que Sandra quer "justificar o injustificável".

Ainda em depoimento à polícia, Sandra negou que teria sido racista e justificou o uso da coleira de seu cachorro para "se defender".