EUA aprova possível venda de 12 helicópteros Black Hawk ao Brasil por R$ 4,9 bilhões

Após pedido do Governo do Brasil, o Departamento de Estado estadunidense aprovou a possível venda de 12 helicópteros Black Hawk, em custo estimado de US$ 950 milhões (cerca de R$ 4,9 bilhões). Em comunicado do Pentágono, nesta sexta-feira (24), a parceria apoiará a diplomacia entre as nações.

"Esta venda proposta apoiará a política externa e os objetivos de segurança nacional dos Estados Unidos, ajudando a melhorar a segurança de um importante parceiro regional que é uma força para a estabilidade política e o progresso econômico na América do Sul", diz comunicado.

Além dos helicópteros, o Governo Federal também teria pedido 34 motores T700-GE-701D; 28 sistemas de posição global embarcados EAGLE-M com navegação inercial (EGI) ou equivalente funcional; e 24 sistemas de rádio AN/ARC-231A, entre outros.

"A proposta de saída de helicópteros UH-60 aumentará a capacidade do Brasil de fornecer transporte de tropas, segurança de fronteiras, evacuação médica, assistência humanitária e socorro em desastres, busca e resgate e apoio à manutenção da paz", continuou comunicado.

O principal contratante será a Lockheed Martin, Sikorsky, localizada em Stratford, em Connecticut.

A Força Aérea Brasileira (FAB) já possui aeronaves deste modelo. Em 16 de maio, helicóptero H-60L Black Hawk foi utilizado para substituir um gerador no município de Cachoeira do Sul, cidade gaúcha, afetada com as enchentes.