Estudante que filmou partes íntimas de colegas em banheiro de universidade em SP é solto

O estudante que havia sido preso por filmar alunas no banheiro da Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, foi solto nesta sexta-feira (16). Gabriel Valaretto, indiciado por importunação sexual, teve liberdade provisória concedida pela Justiça.

Segundo reportado pelo g1, Gabriel foi preso na noite de quinta-feira (15). Uma aluna flagrou o momento que ele filmava por debaixo da porta do banheiro.

A vítima saiu gritando do banheiro e foi socorrida por um bambeiro até a chegada da polícia. No celular do suspeito, os policiais encontraram mais de dez vídeos de partes íntimas filmados do banheiro.

Em nota, a Universidade Anhembi Morumbi repudiou o crime e disse que adotaria as providências cabíveis, tanto internamente, quanto junto às autoridades competentes.

"Estamos adotando as providências cabíveis, tanto internamente, quanto junto às autoridades competentes e continuaremos atuando para a solução do caso, estando, inclusive, à disposição para contribuir com a apuração dos fatos", afirmou a instituição.

Liberdade provisória

O caso é investigado pelo 8º Distrito Policial, na Mooca. O estudante admitiu aos policiais que tentou capturar imagens de quem estava na cabine ao lado da que ele usava no banheiro, mas que ele não sabia que era uma mulher.

Em liberdade provisória, Gabriel Valaretto deve comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades.

Ela também deve manter o endereço atualizado e não pode se ausentar da cidade por mais de oito dias sem comunicar o juízo. Caso a Universidade Anhembi Morumbi o mantenha como aluno, ele não poderá frequentar o banheiro "Para Todos".

Gabriel não pode manter qualquer tipo de contato com as vítimas, por qualquer meio de comunicação e até mesmo por intermédio de terceiros. Em caso de descumprimento de alguma das exigências, ele pode ter a liberdade revogada.