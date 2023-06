Estudante de medicina morre aos 22 anos após internação por tromboembolismo pulmonar

Uma jovem de 22 anos morreu, nesta quarta-feira (14), após passar um mês internada em Aparecida de Goiânia, no interior de Goiás. A estudante de medicina Samya Bucar estava hospitalizada por conta de um tromboembolismo pulmonar.

Conforme Sebastião Bucar, pai da garota, a jovem não tinha nenhum fator de risco preexistente ou doença. "Esse trombo ninguém sabe a origem dele. Foi investigado, e ela não tinha nenhum fator de risco. Foi de repente. Ela não tinha problema circulatório, não tinha problema cardíaco, de cirurgia prévia”, contou o pai ao g1.

Início dos sintomas

Sebastião relata ainda que a filha teve sete paradas cardíacas no primeiro dia de internação. Samya fazia internato em em Anápolis e sentiu os primeiros sintomas, no último 17 de maio.

Ela foi internada no município, contudo, após dois dias foi admitida na unidade de terapia intensiva (UTI) em estado grave, em um hospital particular de Aparecida. O quadro de Samya foi agravado pelas paradas cadíacas e a falta de oxigênio no cérebro.

Manifestações de pesar

A Universidade de Rio Verde (UniRV) se manifestou sobre a morte da estudante. "Neste momento de dor, a UniRV manifesta a sua solidariedade aos familiares e amigos e roga a Deus para que possa lhes trazer conforto", comentou.

O pai da garota relembrou o carisma da filha. "Onde ela chegava ela fazia amizades. Nem eu mesmo entendo como aconteceu", disse.

O velório acontece em Guaraí, no Tocantis, cidade natal da estudante. O sepultamento está previsto para a manhã desta sexta-feira (16), às 9h. Samya deixa um filho de 2 anos e três meses e um companheiro que moravam com ela em Goianésia, também no interior de Goiás.

O que é tromboembolismo pulmonar

O tromboembolismo pulmonar também é conhecido como embolia pulmonar ou por infarto pulmonar. De acordo com o Ministério da Saúde, é um quadro grave. Ele tem início a partir de um coágulo ou êmbolos em uma das veias das pernas, ou da pelve se desloca — assim, as artérias são bloqueados.

Acontece quando um coágulo entope um vaso sanguíneo do pulmão e impede a passagem de sangue. Os principais sintomas são dores ao respirar e intensa falta de ar. Há ainda fatores de risco para a doença.

Veja fatores de risco

Embolia pulmonar a imobilidade prolongada

Cirurgias extensas

Câncer

Traumas

Anticoncepcionais com estrógeno

Reposição hormonal

Gravidez e pós-parto

Varizes

Obesidade

Tabagismo

Insuficiência cardíaca

Idade superior a 40 anos

Doença pulmonar obstrutiva crônica

Distúrbios na coagulação do sangue