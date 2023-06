Aluno é preso em flagrante por filmar partes íntimas de colegas em banheiro de universidade em SP

O estudante Gabriel Valareto Vicente Silva, de 20 anos, foi preso em flagrante e indiciado por importunação sexual por filmar partes íntimas de outras alunas da Universidade Anhembi Morumbi, na zona leste de São Paulo. O crime era praticado por debaixo da porta de um banheiro da instituição. As informações são do G1.

Uma das vítimas flagrou a gravação nessa quinta-feira (15) e saiu gritando do banheiro. Ela foi socorrida por um bombeiro, que agiu até a chegada da Polícia. O caso foi registrado no 8º Distrito Policial, na Mooca.

Segundo testemunhas, foram encontrados no celular de Gabriel mais de dez vídeos de partes íntimas de mulheres, gravados dentro do banheiro da universidade. À Polícia, o estudante admitiu que tentou capturar imagens de quem estava na cabine ao lado da que ele usava no banheiro, mas que ele não sabia que era uma mulher.

Procurada pelo G1, a advogada do preso, Camila Casco Barbosa, disse apenas que os fatos serão elucidados no decorrer do processo.

Universidade repudia atitude

Em nota, a universidade afirmou que repudia o crime cometido e disse que adotaria as providências cabíveis, tanto internamente, quanto junto às autoridades competentes.

"Como instituição de ensino, atuamos na promoção da formação crítica, cidadã e consciente da comunidade acadêmica, formando não apenas profissionais, mas indivíduos em sua integralidade e, por esse motivo, repudiamos toda e qualquer conduta contrária às normas legais e da própria instituição", começou.

"Estamos adotando as providências cabíveis, tanto internamente, quanto junto às autoridades competentes e continuaremos atuando para a solução do caso, estando, inclusive, à disposição para contribuir com a apuração dos fatos", concluiu a instituição, afirmando ainda que se solidariza com a vítima e que tem prestado assistência a ela.