Estudante de Arquitetura é morta a tiros por engano durante pesquisa para TCC em Porto Alegre

Uma estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e um homem de 53 anos não identificado foram mortos a tiros na noite de terça-feira (23), em Porto Alegre. As motivações do crime são desconhecidas e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Sarah Silva Domingues, de 28 anos, estava na Ilha das Flores realizando registros fotográficos para uma atividade do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), quando foi atingida pelos tiros, segundo relatos de colegas à RBS TV. O trabalho seria entregue no próximo mês.

Entenda o caso

Segundo informações do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), publicadas no g1, Sarah estava em frente a um mercadinho da região. Moradores informaram que dois homens em uma moto desceram no local e efetuaram os disparos contra a estudante.

Em seguida, eles entraram no estabelecimento e atiraram contra um homem. As duas vítimas morreram no local.

A companheira do homem assassinado estava no local e sobreviveu ao ataque. Ela informou à BM que o marido não tinha inimizades que pudessem motivar o crime.

Homenagem a estudante

Em nota publicada nas redes sociais, a UFRGS lamentou a morte da estudante. "A comunidade da UFRGS manifesta profundo pesar pelo falecimento de Sarah Silva Domingues", diz um trecho do texto.

Segundo nota emitida pela direção da Faculdade, Sarah era militante e dirigente da União da Juventude Rebelião (UJR). Ela foi coordenadora do Movimento Correnteza, diretora da União Nacional dos Estudantes (UNE), do Diretório Central dos Estudantes da UFRGS, do Diretório Acadêmico da Arquitetura (DAFA) e membro do Conselho Universitário (Consun) da UFRGS.