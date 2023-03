Estátua de 'Baphomet' surpreende moradores em Porto Alegre e viraliza nas redes; entenda significado

A estátua de uma criatura com corpo humano, asas e cabeça de bode tem chamado atenção de vizinhos de uma residência em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). Uma foto da imagem foi postada nas redes sociais e viralizou na segunda-feira (20). As informações são do g1.

"Vizinho novo chegou causando no bairro", brincou o autor da postagem, um morador da região. A publicação já ultrapassa 9 milhões de visualizações, além de milhares de curtidas, compartilhamentos e comentários.

A estátua retrata Belzebu, Baphomet ou Saravá Exu Maioral e foi exposta pela mãe de santo Michelly da Cigana em sua propriedade, onde presta consultas religiosas. Ela mora no local há sete anos e conta que colocou a imagem no local há alguns meses "por determinação divina".

"[Faz] nove anos que eu fiz o meu assentamento de Belzebu, o Maioral. [A] cada ano, ele me surpreende. É uma força espiritual que veio para somar na minha vida, na minha trajetória. Me transformou para o bem. Está chegando a obrigação dele agora na Sexta-feira Santa. [Em] novembro passado, eu tive que colocar a estátua. Para agradecer, para proteger o nosso portão, da minha casa de religião", explicou ao g1.

Entenda significado

Em entrevista ao g1, o líder religioso de matriz africana, pai Ricardo de Oxum, explica que o Saravá Exu é uma figura da prática do quimbanda, uma modalidade ritual que designa o culto de exus e pombagiras.

A figura, segundo destaca, o Saravá age conforme a intenção da pessoa que busca ele. Se a intenção for boa, ele age de forma boa.