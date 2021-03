Estado de São Paulo entra na fase vermelha a partir deste sábado (6), anuncia João Doria

Todos os municípios de estado de São Paulo passarão a integrar, a partir do próximo sábado (6), seguindo até o dia 19 de março, a fase vermelha do plano de combate à pandemia da Covid-19. A medida foi anunciada pelo governador João Doria, nesta quarta-feira (3), em coletiva de imprensa. A etapa é a mais restritiva e impede o funcionamento de atividades não essenciais no território paulista.





A fase permite apenas a abertura de estabelecimentos como farmácias, supermercados, padarias, agências dos correios, petshops, clínicas veterinárias, postos de combustível e transportes coletivos, além de igrejas. Já os serviços como shoppings, comércio de rua, restaurantes e academias ficam fechados.

As instituições de ensino não estão incluídas nessa etapa do plano, portanto, podem funcionar normalmente.





Agravamento da crise epidemiológica

Seis regiões do Estado já estavam nesse estágio, são elas: Araraquara, Barretos, Bauru, Marília, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. No entanto, outras 11 sofrem a regressão de fase desde a última classificação na última sexta-feira (26).

O retorno para as medidas mais restritivas é consequência do avanço da crise causada pelo novo coronavírus. Nesta terça-feira (2), São Paulo registrou 468 óbitos causados pela doença, segundo o consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Ao todo, mais de 60 mil pessoas já foram vítimas da doença no Estado, que acumula mais de 2 milhões de casos confirmados.





Novos leitos exclusivos

"As últimas 24 horas, a central de vagas recebeu 901 pedidos para internação em leitos de UTI. Na prática, isso quer dizer que São Paulo encaminhou um paciente de Covid-19 a cada 2 minutos em hospitais públicos ou privados. É o termômetro dessa tragédia", lamentou o governador na coletiva.

Em seu discurso, João Doria previu um colapso na oferta de leitos de UTI para a doença nas próximas duas semanas, se não houver a restrição. Atualmente, 74,3% das vagas no Estado estão ocupadas, índice que sobe a 75,5% na Capital.

O governador ainda anunciou a abertura de 500 novos leitos para combater as infecções por Covid-19, sendo 339 de UTIs e 161 de enfermarias, em hospitais da rede pública de saúde de São Paulo. "Os leitos serão aberto gradativamente a partir do dia 8 de março", detalhou Doria.

'Pior semana da Covid-19'

Nesta terça-feira (2), João Doria, afirmou, durante a inauguração do posto de vacinação drive-thru no estádio do Morumbi, que São Paulo vivencia a pior semana desde o início da pandemia da Covid-19.

"Entramos na pior semana da Covid-19 da história da pandemia desde 26 de fevereiro. Isso não apenas em São Paulo, os demais estados também, tenho falado com governadores de outros estados. Há uma preocupação generalizada", afirmou o governador, que continuou, prevendo que "as duas próximas semanas serão as mais difíceis no combate ao vírus no Brasil como um todo".





Na ocasião, Doria afirmou que, caso onão propusesse uma coordenação nacional de enfrentamento da Covid-19, os governadores deveriam adotar medidas mais restritivas nos próximos dias.

No Maranhão, o governador Flávio Dino também anunciou, nesta quarta-feira, novas medidas mais restritivas de combate à pandemia de Covid-19 no estado. As ações possuem validade de dez dias e preveem, entre outras determinações, a suspensão das atividades presenciais em instituições de ensino públicas e privadas.