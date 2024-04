Espécie de dinossauro identificada na Bahia faz homenagem à obra de Jorge Amado: ‘Tietasaura'

Uma nova espécie de dinossauro foi identificada na região do Recôncavo Baiano a partir da análise de fósseis coletados entre 1959 e 1906, recebendo o nome de Tietasaura Derbyana — uma alusão à obra “Tieta do Agreste” (1976), do baiano Jorge Amado. O estudo que resultou na descoberta foi coordenado por professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

A pesquisa foi publicada na revista Historical Biology, um dos principais periódicos científicos do mundo, neste mês. A ossada, de acordo com os pesquisadores, é a mais antiga já encontrada na América do Sul para um grupo de dinossauros. As informações são do O Globo.

Apesar dos fósseis terem sido coletados já há mais de 100 anos, eles foram redescobertos recentemente, sendo expostos no Museu de História Natural de Londres.

O primeiro nome do dinossauro referencia a personagem da obra de Jorge Amado, enquanto o segundo nome homenageia o geólogo e naturalista Orville A. Derby, pioneiro da paleontologia no País e responsável por fundar o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil. Formou-se, assim, a alcunha Tietsaura Derbyana.

A espécie, segundo as coordenadoras da pesquisa — as professoras Kamila Bandeira e Valéria Gallo, do Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes da Uerj —, existiu no Brasil durante o período Cretáceo da era Mesozoica.