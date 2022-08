Entenda a confusão 'Fernanda da PUC', em que mãe de aluna supostamente ofende minorias em áudios

"Fernanda da PUC" esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter nessa sexta (20) e muita gente não entendeu do que se tratava. A história viralizou depois que áudios da mãe de Fernanda, uma aluna do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC), vazaram na internet.

Tudo começou quando a mãe de Fernanda teria descoberto que a filha havia usado maconha. Ao saber disso, a matriarca da estudante enviou áudios desaforados ao jovem com quem Fernanda estaria se relacionando, chamando o rapaz de maconheiro e marginal.

Nos áudios, a mãe de Fernanda também diz que o jovem é ignorante e que "o poder aquisitivo da estudante "é muito alto". A mulher também fala que Fernanda vai sair da faculdade de Psicologia.

"Aqui é a mãe da Fernanda. Não sei se você sabe, mas ela é de um poder aquisitivo muito alto e você é um b*, entendeu? Por isso que ela vai sair da faculdade de psicologia, porque a gente tirou ela de lá pra não andar mais com gente que nem você, maconheiro, crackeiro, e eu vou contar pra tua mãe tudo que você é, viu seu b*, ignorante", diz a mãe da jovem em um áudio.

A mulher diz ainda que a filha "está perdendo uma faculdade porque ela é uma idiota". "Então a gente quer tirar ela desse meio para ela não falar assim que nem você, assim, entendeu, palhaço”, diz.

No áudio, a mãe de Fernanda também usa a palavra "anticristo" para se referir a alguns estudantes da universidade em questão.

Pronunciamento no Instagram

Após a repercussão, a "Fernanda da PUC" se pronunciou nas redes sociais. Nos stories do Instagram, ela diz que nunca fumou maconha e que os áudios foram vazados pela pessoa que os recebeu, já que "só ele tinha acesso".

Fernanda revelou que na época em que os áudios foram gravados ela estava se envolvendo com um rapaz que cursava veterinária. De acordo com a estudante, seus pais acabaram vendo as conversas com o jovem, que supostamente usava maconha.

Ela tenta justificar que a família estava passando por diversos problemas e a mãe acabou mandando os áudios.

