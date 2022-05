Enem 2022: período de inscrições começa nesta terça-feira (10)

O período de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 começa nesta terça-feira (10), e segue até o dia 21 de maio. O prazo é o mesmo tanto para a versão impressa quanto para a digital da prova.

O resultado da avaliação pode garantir o acesso ao ensino superior, público ou privado, através de programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou o Programa Universidade Para Todos (Prouni), que usam a nota dos participantes.

Como se inscrever no Enem 2022

Os interessados em se candidatar devem acessar a Página do Participante e se inscrever, entre os dias 10 e 21 de maio. É necessário desembolsar a quantia de R$ 85 referente a taxa de participação. Nesta edição, os estudantes poderão realizar o pagamento via pix ou cartão de crédito.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), candidatos que conseguiram direito a isenção estão dispensados do valor, mas ainda precisam se inscrever para participar do exame.

Quando serão as provas

As avaliações estão previstas para acontecerem em dois domingos, sendo que em cada dia os candidatos resolvem 90 questões de assuntos específicos, e em um deles ainda há a redação. São eles:

Primeiro dia de prova: 13 de novembro

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas;

redação.

Segundo dia: 20 de novembro

45 questões de matemática;

45 questões de ciências da natureza.

Novidades do Enem 2022

Neste ano, pela primeira vez, será possível que os candidatos usem documentos digitais de identificação nos locais de aplicação da prova, como:

e-Título;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital;

RG Digital.

Cronograma

Inscrições: 10 a 21 de maio

Pagamento da inscrição: 10 a 27 de maio

Pedido de atendimento especializado: 10 a 21 de maio

Pedido de tratamento pelo nome social: 23 a 28 de junho

Provas: 13 e 20 de novembro

