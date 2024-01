Empresário grava áudio para esposa antes de morrer em acidente de helicóptero em SP: 'Fui feliz'

A namorada do empresário Raphael Torres, uma das vítimas do acidente aéreo envolvendo helicóptero, revelou que ele enviou uma última mensagem de voz dizendo que foi feliz com ela. No dia 31 de dezembro, Elisângela Gritte recebeu uma declaração dele: "Você é uma pessoa muito especial para mim, eu fui muito feliz com você".

No dia, ela chegou a se surpreender, questionando o porquê do uso do verbo no passado. Por ele ter utilizado "fui", ela perguntou se ele ia morrer ou terminar com ela. No dia, Raphael explicou que foi só um jeito de falar. As informações são do g1.

Ainda no dia 31 de dezembro, Raphael mandou um vídeo mostrando o piloto do helicóptero, Cassiano Teodoro. "Esse é o Guilherme (como também era conhecido Cassiano) meu piloto. Estou indo para o hangar, você não quis ir comigo, vou voar sozinho. Um beijo, meu, você sabe que eu te amo muito", disse.

Os dois estavam juntos há seis meses, e a viagem até o litoral de São Paulo seria uma surpresa para ela. Porém, Elisângela decidiu que iria passar o último dia de 2023 visitando o Santuário de Nossa Senhora Aparecida com as netas.

AERONAVE DESAPARECIDA

O helicóptero decolou às 13h15 do dia 31 de dezembro, do Aeroporto Campo de Marte, e perdeu contato com as torres de comando. A FAB foi notificada do desaparecimento às 22h30 do mesmo dia. Os destroços do helicóptero foram localizados nesta sexta-feira (12).

A aeronave decolou com quatro pessoas, sendo identificadas como Luciana Marley Rodzewics Santos, de 46 anos, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sawunoto, de 20, e um amigo chamado Rafael estavam a bordo do helicóptero. Além deles, havia o piloto Cassiano Tete Teodoro.

Legenda: As buscas estão sendo realizadas por uma equipe chamada de Esquadrão Pelicano Foto: Divulgação/FAB

A aeronave foi localizada em uma área de mata em Paraibuna (SP). Em imagem divulgada pela PM, é possível ver uma clareira na vegetação e o que seriam destroços da aeronave entre as árvores.

Em publicação nas redes sociais, a capitã Natalia, do Comando de Aviação da PM, detalhou que a investigação sobre o desaparecimento foi em parceria com a Polícia Civil e frisou que os destroços estavam em "região de mata densa onde foi necessário uma outra aeronave pra que nossos tripulantes pudessem acessar o local".