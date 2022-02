Um porco protagonizou uma cena curiosa em Belém, capital do Pará, na última quarta-feira (16). Junto com um casal, o animal estava sendo transportado no colo da mulher que estava na posição de carona numa motocicleta no centro da cidade.

Uma pessoa que trafegava na via do centro de Belém registrou o momento e a cena viralizou. Nas redes, o momento rendeu risadas e os internautas faziam especulações sobre o animal – até se poderia ser de estimação do casal.

