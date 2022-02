Tiroteio por disputa de terras deixa 4 mortos no Paraná; veja vídeo

Um tiroteio no interior do Paraná deixou quatro pessoas mortas na última terça-feira (15). A investigação da Polícia Civil aponta que a motivação do crime foi a disputa de terras entre um agricultor e um comerciante. Os disparos foram registrados por vídeos.

De acordo com as informações do G1, morreram no confronto o comerciante Cláudio Silvestre e a esposa, Janaína Silvestre, ambos com 40 anos. Rafael Bini, de 36 anos, filho do agricultor Francisco Bini, Arcelino Soares de Souza, de 64 anos, amigo do agricultor.

A Polícia Civil apurou que foram contabilizados 32 tiros e que Silvestre efetuou os primeiros disparos contra o agricultor Bini. Na sequência, Faé, genro de Bini, reage e também faz disparos.

Disputa por terras

Segundo a polícia, a área envolvida na discussão está em processo de inventário, e tanto Cláudio Silvestre como Francisco Bini alegam ter comprado a faixa de terra, incluisive, ambos tinham documento de posse do local. As investigações apuraram que o agricultor plantou soja no terreno e cuidava da lavoura. O comerciante ficou sabendo da plantação e resolveu ir até o local para tirar satisfações.

Foragidos

Um amigo de Cláudio Silvestre foi preso horas depois, mas não teve sua identidade revelada. Já agricultor Francisco Bini, e o genro dele, Paulo Faé, sobreviveram e são considerados foragidos.