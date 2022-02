Corpo de motorista de aplicativo é encontrado no porta-malas do carro em que trabalhava

O corpo de uma motorista de aplicativo, de 39 anos, foi encontrado dentro do porta-malas do carro em que trabalhava. A descoberta da morte de Michelle Caroline Chinol ocorreu após seu veículo ser apreendido pela Prefeitura de Curitiba na noite da última quarta-feira (16), no bairro Ganchinho, por estar estacionado de forma irregular.

Conforme informações do UOL, os agentes não suspeitavam que o veículo seria peça de uma cena de crime. No entanto, depois que o carro foi levado ao pátio da Superintendência de Trânsito, no bairro Portão, funcionários sentiram um forte odor ao se aproximarem do veículo.

Por conta disso, decidiram abrir o porta-malas. Lá, encontraram o corpo da mulher em estado avançado de decomposição.

Após a descoberta, a polícia investiga se Michelle estava com algum passageiro momentos antes de morrer, não detalhando se há mais pistas sobre o caso.

Victor Menezes Delegado da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa "Ela entrou em contato telefônico com o irmão no domingo e essa é a última informação que os familiares repassaram. Não foi feito boletim de ocorrência por conta do desaparecimento, já que, como ela prestava serviço de aplicativo não só em Curitiba como no litoral do Paraná, era comum sair de casa, sem avisar e voltar dias depois".

INVESTIGAÇÕES SOBRE O CASO

De acordo com o delegado, o carro apreendido está no nome do irmão de um amigo, que já morreu. "A princípio, não houve evidências de morte violenta, já que era uma pessoa mais difícil de ser dominada", explicou Menezes.

Victor acrescentou ainda que Michelle também era atleta profissional de MMA e capoeira. "Neste primeiro momento, não sabemos quais aplicativos que ela trabalhava e se tinha transportado algum passageiro momentos depois".

Ainda segundo o UOL, a Uber não confirmou se Michelle prestava serviços para a empresa. No entanto, lamentou a morte da motorista.

Uber Empresa "Traz enorme tristeza à Uber que cidadãos que desejam apenas gerar renda ou se deslocar sejam vítimas da violência que permeia nossa sociedade. Compartilhamos nossos sentimentos com a família da motorista parceira Michelle Caroline Chinol neste momento tão difícil. A Uber permanece à disposição dos órgãos de segurança para colaborar com as investigações, na forma da lei".

"SUPER AMOROSA"

Já o responsável pela academia que Michelle treinava há 20 anos, Mestre Burguês, definiu Michelle como "super amorosa". Era muito amiga e tinha começado a trabalhar recentemente como motorista de aplicativo", contou ele.

"Uma menina maravilhosa, que não tinha problema com ninguém. Super amorosa. Não estamos acreditando o motivo de acontecer essa fatalidade. Ela sempre participava das rodas com a gente e veio pela última vez na sexta-feira (11)".

O corpo de Michelle foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba para passar por exames que devem apontar a causa da morte.

