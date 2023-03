Elizabeth Tenreiro, professora morta em ataque, amava dar aula e era apaixonada por música

A professora Elizabeth Tenreiro, 71, morta a facadas por estudante de 13 anos nesta manhã em São Paulo, era "apaixonada pela sala de aula" e sempre foi próxima da família, segundo Fernanda, nora da idosa. A docente de Biologia gostava muito de sair com os filhos e era amante do samba. Em fevereiro, uma das últimas fotos publicadas por ela no Facebook é ao lado da filha Liciana, no Sambódromo do Anhembi.

Elizabeth deixa ainda os filhos Marco Antônio, de 45 e de Fernanda, de 47. Nas redes sociais, Beth, como era chamada, se declara torcedora do Corinthians. A professora fez 71 anos no mês passado.

Beth foi a única vítima morta pelo adolescente de 13 anos que atacou a Escola Estadual Thomazia Montoro. Ela recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

As outras duas professoras atacadas na escola foram socorridas para unidades hospitalares. Em relação às crianças, inicialmente a Polícia informou que eram dois feridos a faca, mas apenas um foi atingido, no braço, e não tem estado grave. A outra criança foi socorrida em estado de choque, mas sem ferimentos.

Mãe de aluna lamenta morte

A mãe Beth Meira, que tem uma filha estudante no colégio onde ocorreu a tragédia, conta que sempre ouviu coisas boas da professora Elizabeth. Ela soube do ataque por meio de uma mensagem da filha nesta manhã.

"A minha filha sempre vinha da escola falando dela. Dizia que ela era muito querida, e que repetia que não precisaria mais estar dando aula, por conta da sua idade, mas que amava o que fazia e que isso a motivava", lamentou Meira.

Nas redes, a docente assassinada compartilhava mensagem de apoio aos alunos. Em novembro passado, ela postou sobre o Enem: "Desejo a todos os alunos uma ótima prova. Confiram o que precisam pra levar (documento, caneta, água). Use roupa confortável. Tenham calma que tudo dará certo. Boa prova".