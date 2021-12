Eduardo Paes cancela festa de Réveillon 2022 no Rio de Janeiro

O prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou, neste sábado (4), o cancelamento do Revéllion 2022, no Rio de Janeiro. Segundo ele, não houve consenso entre as autoridades sanitárias cariocas.

A praia de Copacabana, na capital, tem uma das festas mais tradicionais do País.

“Respeitamos a Ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da Prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode”, disse, nas redes sociais.

"Tomo a decisão com tristeza, mas não temos como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias. Infelizmente, não temos como organizar uma festa dessa dimensão, em que temos muitos gastos e logística envolvidos, sem o mínimo de tempo para preparação", afirmou Paes.

