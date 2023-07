Dois homens são presos com cocaína costurada em bermudas no Aeroporto Internacional de São Paulo

Dois passageiros foram presos, no Aeroporto Internacional de São Paulo, tentando embarcar em voos internacionais com pacotes de droga costurados em bermudas. Realizada pela Polícia Federal, a captura ocorreu entre a tarde de quinta-feira (20) e a madrugada desta sexta (21).

De acordo com a corporação, agentes federais estavam fiscalizando viajantes nos balcões de check-in, na quinta, quando notaram um homem com comportamento suspeito. O passageiro, que deveria embarcar para o Catar, foi conduzido pelos profissionais até uma sala reservada, onde passou por busca pessoal e teve seus pertences revistados.

No procedimento, 12 pacotes, contendo 2 kg de cocaína ao todo, foram encontrados costurados na bermuda que o suspeito usava. Com o flagrante, o homem, que é natural da Nigéria e vivia no Brasil na condição de residente, foi preso.

Legenda: Pacotes foram encontrados durante revista Foto: Reprodução/Polícia Federal

Na madrugada do dia seguinte, policiais interceptaram outro nigeriano, que tentava embarcar com 8 pacotes da droga, abrigando mais de 2 Kg de cocaína, também costurados à peça de roupa. O destino final de ambos os suspeitos seria o país africano, conforme informado pela corporação.