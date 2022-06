Dia de Santo Antônio: conheça a história e veja simpatias de amor para a data

Nesta segunda-feira (13) é celebrado o Dia de Santo Antônio, o famoso santo casamenteiro canonizado na Igreja Católica em apenas nove meses. A fama de santo que pode trazer o amado ou a amada remonta ao século XII.

Desde então, simpatias e rituais para aqueles que acreditam na força da data são bem comuns.

A fama de santo casamenteiro teria surgido após um rapaz de família rica seduzir uma moça pobre e abandoná-la. Santo Antônio teria repreendido ele, afirmando que ele não teria mais sorte na vida se ficasse longe dela. A profecia acabou se concretizando, e o homem voltou e se casou com a mulher.

Quem foi Santo Antônio?

Nascido com o nome de Francisco Martini Bulhões, em 15 de agosto de 1188 ou de 1195 (não se sabe ao certo o ano), em Portugal, Santo Antônio era de família tradicional, filho do prefeito.

Aos 15 anos entrou para a vida religiosa e depois ingressou para a obra de São Francisco de Assis, na Itália, de quem era contemporâneo e admirador. A humildade e o senso de justiça foram marcantes em sua vida.

Festa no Ceará

A procissão do Pau da Bandeira, ou Festa de Santo Antônio, foi realizada no último dia 29 de maio em Barbalha, Interior do Ceará, e figura como um dos maiores eventos religiosos cearenses.

Uma das crenças mais tradicionais de quem frequenta o festejo diz que "quem arrancar uma lasca do Pau da Bandeira e dele fizer um chá, Santo Antônio retribui com um casamento".

Veja simpatias para Santo Antônio

As simpatias para Santo Antônio existem desde o Brasil Colônia, pelo menos. Há registros de mulheres que tiravam o menino Jesus dos braços do santo ou o mergulhavam em copos de água até que conseguissem se casar.

Rosa vermelha

Uma fita de Santo Antônio deve ser amarrada a uma rosa vermelha e depois é preciso escrever a inicial do próprio nome em uma das pontas na fita. Na outra, uma pequena cruz deve ser desenhada.

A rosa deve ser dedicada ao santo e deve ficar ao lado da cama para atrair amores. Após a rosa secar, ela deve ser levado a uma igreja.

Santo Antônio de cabeça para baixo

Na noite do Dia de Santo Antônio, uma fita branca deve ser amarrada a uma imagem dele. O mais importante dessa simpatia é guardar a imagem do casamenteiro de cabeça para baixo no guarda-roupa.

Atrair namoro

Um outra simpatia de amor bem famosa é encher um copo com água e colocar três pitadas de sal junto a uma rosa vermelha, que deve ficar lá por dois dias. Após o período, deve-se tomar banho com essa água da flor do pescoço para baixo.

Durante o banho, é necessário repetir: "Santo Antônio, mande um Antônio para mim". Após o processo, a rosa é jogada no lixo.

Atrair amor

Coloque a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo em um copo com água ou cachaça. Enquanto "afogar" o santo, mentalize e diga que ele só sairá da água quando um novo amor chegar a sua vida.

Casamento rápido

Pegue uma rosa com espinhos e os retire para colocá-los no frasco do seu perfume favorito. Deve-se pedir à Santo Antônio que tirar do caminho do casal tudo que impeça o casamento. A rosa deve ser deixada próxima a uma igreja que realiza muitos casamentos.

O perfume deve continuar sendo usado, principalmente sempre que for encontrar o seu prometido ou prometida.

