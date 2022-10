Delegado Rafael e mais seis investigadores são presos por suspeita de movimentar R$ 1 bilhão em MG

A lista completa com os nomes dos presos não foi divulgada. Segundo o G1, o Ministério Público e a Polícia Civil não revelaram os nomes devido à Lei de Abuso de Autoridade.

Rafael Gomes foi preso por volta das 6h30, em um condomínio de luxo da cidade de Juiz de Fora. Todos os setes presos estão envolvidos no esquema de corrupção responsável por movimentar R$1 bilhão .

Operação “Transformers”

A promotoria da cidade confirmou ao G1 que foram cumpridos 250 mandados, com 26 prisões, 61 mandados de busca e apreensão, 148 mandados de sequestro de veículos, 10 mandados de sequestro e indisponibilidade de imóveis, apreensão e indisponibilidade financeira de R$ 55 milhões.

As investigações começaram há dois anos , quando houve suspeita de adulteração de veículos, que após trocas de peças, eram usados no tráfico de drogas . A quadrilha mantinha núcleos divididos da seguinte maneira.

núcleo de liderança, que coordena e controla as atividades.

setor de corrupção, responsável por proteção dos negócios ilícitos com informações privilegiadas de atividades policiais e demais condutas para evitar a responsabilização de integrantes da organização;

setor financeiro, que cuida da parte gerencial da atividade econômica, notadamente do tráfico de drogas e da lavagem de dinheiro;

Ainda de acordo com a promotoria, donos de comércio e empresários do meio artístico estariam envolvidos no esquema. Rafael Gomes já atuou na Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico.