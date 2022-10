Moradora do condomínio de Eddy Júnior diz ter sofrido ataques racistas da mesma vizinha

Uma moradora do condomínio do influenciador digital Eddy Júnior afirmou ter sofrido ataques racistas da mesma vizinha que o insultou. Nesta quinta-feira (20), a advogada Nayara Cruz contou que ela e o filho foram discriminados pela mesma aposentada. As informações foram divulgadas no Jornal Nacional.

“Ela me abordou, me questionando por que eu estava na academia porque o uso da academia era restrito a moradores. Eu falei que era moradora e ela me questionou quanto eu paguei pelo meu apartamento. Teve um outro episódio que ela foi agressiva com o meu filho, que estava no hall brincando com outras crianças. Ela chamou o meu filho de vagabundo”, relatou a vítima.

Legenda: Manifestação em entrada de prédio onde humorista foi vítima de racismo Foto: Reprodução/TV Globo

Nesta quinta-feira (20), manifestantes protestaram em frente ao prédio do humorista. O movimento reuniu artistas como Paulo Vieira, Astrid Fontenelle, ativistas, representantes da Uniafro e de várias entidades de luta contra o racismo em frente ao condomínio onde mora o músico Eddy Júnior.

Paulo Vieira. Humorista Esse ato é principalmente para exigir uma postura mais dura em relação a esse caso de racismo que foi tão cruel

A defesa da aposentada não se pronunciou sobre o caso da advogado por não ter conhecimento sobre o assunto.

Investigações

Nesta quarta (19), a polícia começou a investigar as denúncias feitas pelo músico e abriu inquérito para apurar crimes de injúria racial e preconceito. O advogado de Elisabeth Morrone enviou e declarou que a cliente é inocente.

De acordo com a defesa da moradora, as desavenças com o músico jamais tiveram relação com racismo ou qualquer preconceito. O advogado da aposentada diz que Eddy costumava fazer barulhos e que já foi multado diversas vezes e que na terça-feira (18),

A equipe da TV Globo conversou com os advogados do condomínio que confirmaram que Eddy chegou a ser multado por causa de barulho.