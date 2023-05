Delegada que investigou Thiago Brennand foi ameaçada pelo empresário por desmarcar encontro; entenda

O empresário chegou ao Brasil no último sábado (29), quase oito meses após ter fugido para os Emirados Árabes. A transferência dele para o regime fechado foi exibida no último domingo (30), pelo Fantástico,

O empresário é investigado por uma série de estupros e supostos rituais para tatuar as vítimas com as iniciais do próprio nome. Vítimas teriam relatado situações semelhantes em relação ao empresário. Entre as acusações estão cárcere privado, sexo sem camisinha, agressões físicas e verbais, perseguição e a marcação nas vítimas com as iniciais TFV.