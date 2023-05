Thiago Brennand permanecerá até 30 dias em cela individual em presídio de São Paulo

Acusado de estupro, sequestro e cárcere privado, lesão corporal, corrupção de menores, ameaça, calúnia, injúria e difamação, o empresário Thiago Brennand está preso em uma cela individual no CDP de Pinheiros, em São Paulo. Ele poderá ficar de 10 a 30 dias isolado dos demais detentos.

O empresário chegou ao Brasil no último sábado (29), quase oito meses após ter fugido para os Emirados Árabes. A transferência dele para o regime fechado foi exibida no último domingo (30), pelo Fantástico.

Conforme a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), é padrão isolar os presos no momento em que eles dão entrada no encarceramento.

"Em relação ao custodiado citado, ele foi incluído no Centro de Detenção Provisória I de Pinheiros no último dia 30, por volta das 12h. Assim como os demais internos, ele trocou a roupa que estava usando por um uniforme composto por camiseta branca de gola careca e manga curta e calça padrão na cor cáqui com elástico e sem bolso. Ele está preso em uma cela padrão com cama de alvenaria, colchão, chuveiro, pia e vaso sanitário", esclareceu em nota enviada ao Fantástico. O programa não conseguiu entrar em contato com a defesa do empresário.

Ao todo, são 709 detentos no CDP de Pinheiros, onde Brennand ficará preso até ser julgado. Brennand responde por oito processos após o Fantástico ter divulgado imagens dele agredindo a atriz e empresária Helena Gomes em uma academia, em São Paulo.

Violência contra mulheres

O empresário é investigado por uma série de estupros e supostos rituais para tatuar as vítimas com as iniciais do próprio nome. Vítimas teriam relatado situações semelhantes em relação ao empresário. Entre as acusações, estão cárcere privado, sexo sem camisinha, agressões físicas e verbais, perseguição e a marcação nas vítimas com as iniciais TFV.

Antes de ser preso, ele fez uma série de vídeos sem informar em qual país estava. Além disso, citou "inveja" ao lembrar das denúncias. "Vocês mexeram com a pessoa errada. [...] Vocês morrem de inveja. Branco, heterossexual inegociável. Armamentista, óbvio. Conservador, sempre", afirmou.

O empresário estava fora do Brasil desde o dia 4 de setembro, um dia após ser denunciado pelo MP-SP pelo caso da agressão na academia.