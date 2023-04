Thiago Brennand deve chegar ao Brasil neste sábado (29) escoltado pela Polícia Federal

O empresário brasileiro Thiago Brennand, que estava preso nos Emirados Árabes, deve chegar ao Brasil, pelo Aeroporto de Guarulhos (São Paulo), neste sábado (29), escoltado pela Polícia Federal (PF). As informações são do portal G1.

Brennand é acusado no Brasil pelos crimes de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça. Depois de deixar o País em setembro, foram 7 meses até ele ser encontrado e detido nos Emirados Árabes, no último dia 17 de abril.

A Polícia Federal pediu a extradição do empresário, e o Ministério do Interior dos Emirados Árabes aprovou. Uma equipe da PF embarcou, junto do preso, na madrugada da última quinta-feira (27), com destino ao Brasil.

Compõem a equipe policial, segundo o G1, um delegado e dois agentes da Polícia Federal, além de um escrivão da Interpol treinado em jiu-jítsu.

Ao chegar no Aeroporto de Guarulhos, segundo a PF, Brennand deve ser encaminhado a uma viatura e seguir diretamente para a Superintendência da Polícia Federal e, no domingo (31) ou na segunda (1º), deve ser transferido para uma unidade prisional.

A Polícia Civil de São Paulo, entretanto, defende que o empresário seja custodiado pela Corporação assim que pousar em Guarulhos e, de lá, será encaminhado a uma unidade prisional.

Empresário ironizou risco de prisão

Thiago Brennand desafiou uma mulher a denunciá-lo em áudios enviados em maio do ano passado, segundo informações do jornal Extra. Em uma das conversas, Brennand minimizou o risco de ser preso: “Vão me meter na cadeia, ó meu Deus”, afirmou, em tom irônico.

A mulher que conversa com ele havia sido alvo de um boletim de ocorrência registrado em 4 de maio pelo empresário, que a acusava de tê-lo difamado. Brennand relatou à polícia que a mulher, uma prostituta, teria se aliado a um ex-amigo para espalhar informações falsas a seu respeito e posteriormente extorqui-lo.

Brennand registrou a queixa após receber áudios em que essa mulher conta a uma amiga ter sido obrigada pelo empresário a ter relação sexual com ele sem o uso de preservativo.

Horas após o registro do B.O. contra a mulher, o próprio Brennand a procurou enviando foto do documento. “Não tenho telhado de vidro, e não tenho medo de grupinho querendo me prejudicar”, escreveu o empresário na noite de 4 de maio de 2022. Já na madrugada, a mulher responde questionando qual crime ela teria cometido, no que Brennand se esquiva: “Não quero papo com você (...) seu assunto é com a polícia”.

A mulher então responde: “Estou aguardando a intimação. Vou falar tudo sobre o abuso que eu sofri. Tchau”. Brennand retrucou com ofensas: “Puta burra, pobre e bandida. Lixo humano. Fale sim, não esqueça nenhum detalhe”.

No B.O, o empresário disse que “nunca teve nenhum contato desta natureza (sexual)” com a mulher que estava acusando. Depois, modulou o discurso. Em conversa por telefone em 5 de maio, dia seguinte ao registro na Polícia, Brennand disse à mulher: “O seu relato já nasce morto porque você mesma diz que o sexo foi consentido, que só não consentiu com a camisinha. Você é tão burra…”. Na mesma ligação, a mulher afirma que saiu da casa do empresário “horrorizada”, no que ele responde: “Você saiu daqui minha amiga, você quis voltar outras vezes. Eu ia te ajudar, te dar outros trabalhos, cara”.