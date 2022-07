Criança de dois anos é deixada pela mãe em boca de fumo no Mato Grosso

Uma criança de dois anos foi deixada pela mãe em uma boca de fumo no bairro Padre Onesto Costa, em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Os policiais foram acionados para resgatar o bebê após receberem uma denúncia do Conselho Tutelar.

A mãe, segundo a Polícia Mato do Mato Grosso, teria deixado o filho para "solucionar dívida com drogas".

Na ocorrência, foram presas oito pessoas, sendo três mulheres e cinco homens. Também foi apreendido um adolescente de 16 anos. Eles devem responder pelos crimes de associação para tráfico de drogas, sequestro, cárcere privado e corrupção de menores.

No local em que o grupo foi preso, a polícia encontrou porções de pasta-base de cocaína, aproximadamente R$ 780 em dinheiro, um simulacro de arma de fogo e ferramentas que os suspeitos não souberam informar a procedência.

A criança resgatada foi levada para o Conselho Tutelar.

Abordagem policial

No endereço denunciado à polícia, os agentes de segurança encontraram três homens usando entorpecentes e uma mulher que seria a dona da casa e, teoricamente, responsável por ficar com a criança.

Inicialmente, a suspeita informou que a criança estaria com sua filha em outra casa. Os policiais foram até o outro endereço e, lá, encontraram outros homens que tentaram se esconder, mas foram detidos. Um deles disse que a mãe dela havia saído para local não informado.

Quando os agentes saíam do imóvel, outra mulher vinha entrando. Ela alegou ser a proprietária da casa, mas não sabia informar o paradeiro da criança. Próximo a ela estava outra suspeita com uma criança no colo. Esta, ao ser abordada, ficou nervosa e afirmou que a dona da casa a teria deixado com a bebê apenas por um instante.

Pressionadas, ambas, depois, admitiram que a mãe da pequena havia ido resolver um problema de dívidas com drogas.