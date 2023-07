Corpo de brasileiro morto ao elogiar cachorro nos EUA é liberado após um mês do crime

O corpo do brasileiro Matheus Gaidos, assassinado após elogiar o cachorro de um homem na Califórnia, Estados Unidos, foi liberado para retornar ao Brasil nesta sexta-feira (28).

Em entrevista à CNN, a mãe dele, Isabel Martines, confirmou que o translado vai ocorrer. Porém, ainda não há informações sobre o velório e o enterro. Ele foi assassinado no dia 21 de junho depois do dono do cachorro não gostar dos elogios feitos ao cão.

O Consulado Brasileiro contribuiu para conseguir a liberação do translado.

Relembre o caso

Matheus Gaidos, de 27 anos, foi morto a tiros em Oakland, nos Estados Unidos, após elogiar um cachorro na rua. O autor do crime foi o tutor do animal, que não gostou do elogio e atirou contra o jovem.

Segundo O Globo, com informações da emissora KTVU Fox 2, o brasileiro estava nos EUA há cinco anos, mas planejava voltar para o Brasil em dois meses.

A mãe dele contou que o filho trabalhava como entregador de flores e estava no meio de um serviço, jogando videogame com um amigo brasileiro, quando avistou um cão na rua e o elogiou dizendo: "bom cachorro". O tutor do animal não teria gostado do elogio e teria iniciado uma confusão — que foi ouvida parcialmente pelo amigo com quem Matheus jogava em tempo real.

Segundo a família, o brasileiro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já o atirador e a mulher que o acompanhava foram detidos pela polícia norte-americana.

Ao g1, a mãe de Matheus revelou que o filho resolveu se mudar de São Paulo, onde a família mora, para conseguir uma melhor condição de vida.

"Sempre moramos na Zona Leste e ele queria poder ter uma condição de ganhar melhor. Então, ele foi primeiro para a Austrália. Depois, resolveu ir para os Estados Unidos. Trabalhou como motorista por aplicativo e havia cerca de um ano estava como entregador de flores. Todo ano eu o visitava, mas este ano eu não consegui. Mas ele estava programando vir para São Paulo em agosto. Não deu tempo", contou ela.

Ela disse também que a família realizou uma missa de sétimo dia, mas revelou ter sido estranha a situação, pois o corpo não foi velado, nem enterrado. "Fizemos missa de sétimo dia, mas é tão estranho não ter velado e enterrado o corpo ainda. Ele era meu parceiro. Tínhamos um ao outro. Minha vida era para o Matheus", lamentou a mãe.