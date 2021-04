Corpo de Agnaldo Timóteo será sepultado neste domingo (4) no Rio

O corpo do cantor Agnaldo Timóteo, que morreu aos 84 anos de Covid-19, será sepultado na tarde deste domingo (4) no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

Por conta das restrições da pandemia, não haverá velório e nem cerimônia aberta aos fãs. A despedida do artista reunirá apenas uma pequena quantidade de familiares.

"Temos a convicção que Timóteo deu o seu melhor para vencer essa batalha e a venceu! Agnaldo Timóteo viverá eternamente em nossos corações", disse a família, em nota.

Internação

O artista estava desde o dia 17 de março na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Casa São Bernardo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Já no último dia 27 de março, o cantor precisou ser intubado para "ser tratado de forma mais segura" contra a doença.