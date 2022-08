Coração de Dom Pedro I chega ao Brasil nesta segunda (22); veja como é conservado

O coração de D. Pedro I, que estará na comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil, deve chegar ao país na manhã desta segunda-feira (22). Conservado em formol, o órgão vem da igreja de Nossa Senhora da Lapa, na cidade do Porto, em Portugal.

Segundo o chefe do cerimonial do Itamaraty, em Brasília, ministro Alan Coelho de Séllos, o Planalto prepara o mesmo tipo de cerimônia dispensada a chefes de Estado para receber o coração do imperador.

"Será recebido com todas as honras de Estado, seguindo o mesmo ritual dispensado durante as visitas de chefes de outros países. Ele será tratado como se D. Pedro I estivesse vivo entre nós", afirmou.

O órgão, que pesa cerca de nove quilos e está conservado há 187 anos, veio transportado na cabine de passageiros de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Ele ficará guardado na Sala Santiago Dantas, no próprio Itamaraty, sob a proteção da Polícia Federal e das Forças Armadas.

Ainda segundo o Itamaraty, o coração poderá ser visto apenas quando estiver no interior da cripta dentro de uma cápsula de vidro. Na programação externa, a cápsula estará dentro de uma âmbula de prata dourada, revestida por uma urna de madeira.

Programação

As solenidades de celebração dos 200 anos da Independência do Brasil terão início nesta terça-feira (23) com direito à subida na rampa e participação dos Dragões da Independência e apresentação de hinos, no Palácio do Planalto.

Em seguida, o coração de D. Pedro I voltará para o Itamaraty, onde ficará exposto inicialmente para autoridades e convidados do corpo diplomático, incluindo integrantes da família imperial.

Para a quarta-feira (24), a imprensa poderá acessar o local. Nos dias seguintes, será a vez de estudantes das escolas do Distrito Federal, sobretudo as da rede pública. Já no fim de semana, a visitação ficará aberta ao público em geral.

