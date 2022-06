Confira 7 mensagens de bom dia para enviar no Dia de São João

Comemorado anualmente em 24 de junho, o Dia de São João é marcado por bandeirinhas, fogueiras, comemorações e quadrilhas. No entanto, para além da típica festa junina, data marca o dia de nascimento atribuído ao "Santo Festeiro".

A figura religiosa é considerada uma das mais próximas de Jesus Cristo, já que, segundo a bíblia, o filho de Deus foi batizado por João no rio Jordão.

O santo teria sido decapitado por ter vivido um suposto adultério com a mulher do próprio irmão. João era filho de Isabel e Zacarias, tendo nascido no ano de 2 a.C na Judeia e dedicou a vida para a pregação.

Veja 7 mensagens para enviar

"Pule seus problemas! Tome uma dose de fé! E ascenda a fogueira da alegria e do amor no seu coração, na manhã deste novo dia. Feliz São João!";

"Que nesse São João você possa pular todos os seus problemas, encontrar uma barraquinha de sonhos e se lambuzar de amor!";

"Bom dia! Hoje é uma manhã para se deixar bem acesa a fogueira da esperança e do amor em nossos corações! Feliz São João!";

Legenda: São João é considerado um santo festeiro Foto: Shutterstock

"Em volta da fogueira, vamos louvar este Santo da multidão! Viva São João! Hoje o céu está em festa, pois é noite de São João";

"Chegou o dia de São João, agora é só alegria! Hoje vamos pular a fogueira e comer canjica! Se tem fogueira acesa, pode ter certeza, a noite é de São João!"

"Nesse dia de São João, te desejo muita paz, forró, canjuca, pipoca e maçã do amor!"

"Bom dia, amigos! Neste dia lindo de São João, tem muita festança na redondeza. Rezem o terço com devoção! Viva São João!"

