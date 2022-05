'Composto lácteo' vendido como versão de leite condensado gera críticas de consumidores

O mais recente item alimentício a chegar às prateleiras parecendo uma coisa, mas entregando outra, vem da Nestlé. A marca do leite condensado mais famoso do país apresentou uma nova versão do produto, que nada mais é do que uma "mistura láctea condensada de leite, soro de leite e amido".

No site da marca, a empresa afirma se tratar de uma opção para substituir o leite condensado com economia, segundo informações do O Globo. Nas redes sociais, no entanto, usuários apontam que os dois produtos possuem praticamente a mesma identidade visual, o que pode levar ao erro na hora da compra.

A maior similaridade está na mulher que estampa as embalagens, ambas em trajes de camponesa com um balde na cabeça ao lado da grafia "Moça", características já marcantes na memória dos consumidores, em relação ao produto original.

Legenda: Leite Condensado original e "mistura láctea condensada" possuem embalagens parecidas Foto: Reprodução

"Mais uma rebolada da grande indústria alimentícia pra vender porcaria pra gente, produtos de quinta categoria, fazendo de conta que é o de qualidade original. Não é leite condensado gente, saiba escolher", alertou uma usuária do TikTok.

No Twitter, diversos usuários também chamaram atenção para o caso. "Outro dia peguei 1 caixinha pensando ser Leite Condensado, quando cheguei em casa que fui me atentar na descrição, voltei ao mercado e percebi que a maioria é "Mistura láctea condensada". Fui tapeado!", desabafou um consumidor.

Polêmica dos sanduíches

Nas últimas semanas, vem chamando atenção o número de itens anunciados no mercado brasileiro, mas que não condizem com a realidade. Em abril, o Mcdonald´s retirou do cardápio os sanduíches da linha MacPicanha, após a empresa admitir que as carnes usadas não possuíam picanha na sua composição.

No começo de maio, foi a vez da rede Burguer King admitir que o sanduíche Whopper Costela, apesar do nome, não tem costela nos ingredientes.

Após a repercussão, a empresa decidiu mudar o nome do produto para Whooper Paleta Suína.

