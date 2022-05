Sanduíche Whopper Costela do Burger King não tem costela, revela empresa

Após a repercussão do MC Picanha sem picanha, do MCDonald's, mais uma rede de fast food é acusada de enganar clientes por falta de ingredientes em produto. Usuários das redes sociais afirmam que, apesar do nome, o sanduíche Whopper Costela, do Burger King, não tem costela nos ingredientes.

De acordo com o porta Uol, o próprio Burger King confirmou que o hambúrguer do sanduíche é feito com paleta suína e tem apenas "aroma de costela".

Em nota enviada ao portal, o Burger King declarou que, desde o lançamento do produto, "sempre comunicou com clareza em todos os seus materiais de comunicação a composição do hambúrguer presente no sanduíche, produzido à base de carne de porco (paleta suína) e com aroma 100% natural de costela suína", sem aditivos e conservantes.



A empresa ainda afirma em comunicado que "a transparência para com os nossos clientes é um valor fundamental e inegociável" e que "todas as informações sobre a composição do produto podem ser facilmente identificadas nas peças publicitárias, cardápios e demais materiais oficiais do Burger King".

Procurado, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) ainda não se pronunciou sobre o caso nas redes sociais.

