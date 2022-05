Após polêmica, Burger King muda nome de sanduíche que não tem costela

Após clientes acusarem o Burger King de vender o sanduíche Whopper Costela sem costela nos ingredientes, a rede de fast food decidiu mudar o nome do produto.

Em comunicado nas redes sociais nesta terça-feira (3), a empresa disse que o sanduíche foi rebatizado de Whopper Paleta Suína, com intuito de deixar tudo transparente.

"Quando lançamos o Whopper Costela, anunciamos em nossas comunicações que ele é feito de carne de porco — paleta suína — e com sabor de costela, sem qualquer ingrediente artificial. Mas a reação das pessoas é um recado bem claro. Hora de ouvir, aceitar e agir", escreveu o Burger King.

Legenda: Burger King anuncia troca do nome do sanduíche nas redes sociais Foto: Reprodução Redes Sociais

"Por isso, a gente vem a público dizer que sentimos muito pelo ocorrido e anunciar a troca imediata do nome do sanduíche para Whopper Paleta Suína. O sanduíche continua igual, a composição do hambúrguer permanece sendo 100% carne de paleta suína com aroma de costela, sem qualquer ingrediente artificial”, disse a rede no comunicado.

Venda proibida pelo Procon

Nesta segunda-feira (2), o Procon proibiu a empresa de vender o Whopper Costela em todo o Distrito Federal. O órgão da Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo local considerou haver "publicidade enganosa" na comercialização do sanduíche com "hambúrguer produzido à base de paleta suína e aroma de costela".

"A informação sobre a real composição do sanduíche não é disposta de modo claro e ostensivo na publicidade do produto, induzindo o consumidor a erro", registrou o órgão, em nota.

Na última quinta-feira (28), o Procon deu uma decisão similar, proibindo o McDonald’s de vender os sanduíches McPicanha no DF após constatar que o lanche não tem picanha na composição.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil