Chuva em Alegre, Espírito Santo, deixa dois mortos e cenário de destruição

Pelo menos duas pessoas morreram por conta da forte chuva que atingiu Espírito Santo, na última quarta-feira (16). O município de Alegre (ES) foi o mais atingido pelo temporal. Em apenas duas horas, casas, ruas e lojas estavam alagadas, carros foram levados pela enchente e havia muita lama e deslizamento de terra. O comércio ficou fechado ao longo da tarde.

O cenário foi de destruição também no Sul do estado, e um morador foi soterrado na própria casa após a queda de um muro. Já no Norte, um homem foi arrastado pela enchente.

Assista ao vídeo

Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem morreu na cidade de Nova Venécia (ES) depois de tentar retirar o próprio carro em uma área alagada. Ele teria sido arrastado pela enchente, e o corpo foi resgatado a cerca de 500 metros do local onde estava o veículo.

Os números de desalojados e desabrigados ainda estão sendo contabilizados pelas autoridades.

O Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural) afirmou que, nesta quinta-feira (17), o tempo segue instável no Espírito Santo. Nas regiões Sul, Serrana e no sul do Noroeste podem haver pancadas de chuva a partir da tarde.

