Chuva de meteoros Tau Herculids é avistada no céu do Brasil; veja imagens

Uma chuva de meteoros, intitulada de Tau Herculids, pode ser acompanhada no céu do Brasil na madrugada desta terça-feira (31). A estimativa da agência espacial norte-americana, Nasa, era de que entre 10 mil e 100 mil aerólitos puderam ser avistados por hora no mundo.

Conforme a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), no País pode ser observado cerca de 10% a 50% do fenômeno. A Região Norte e o estado do Rio Grande do Sul realizaram registros nítidos dos meteoros.

Legenda: No Brasil pode ser observado cerca de 10% a 50% do fenômeno, segundo a Bramon Foto: reprodução/ bramonmeteor.org

Estavam previstos dois "surtos" da chuva de meteoritos, conforme a instituição. A primeira começou por volta das 0h11, no horário de Brasília. Momento em que a Terra atravessou as trilhas de detritos deixadas pelo Cometa 73P em 1892 e 1941.

Legenda: A Região Norte e o estado do Rio Grande do Sul realizaram registros nítidos dos meteoros Foto: reprodução/ bramonmeteor.org

Legenda: Alguns internautas demonstraram insatisfação com a intensidade do fenômeno no céu brasileiro Foto: reprodução/ bramonmeteor.org

Já o segundo episódio ocorreu por volta das 2h05, se intensificando às 3h, com imagens nítidas de rastros de meteoros. Nesse intervalo, o Planeta atingiu a densa trilha lançada pela ruptura do 73P em 1995, quando o núcleo se partiu em alguns grandes blocos. Na época, a ocorrência gerou um aumento de brilho de 600 vezes a magnitude média normal do astro.

Legenda: Estavam previstos dois "surtos" da chuva de meteoritos, conforme a Bramon Foto: reprodução/ bramonmeteor.org

Legenda: O primeiro surto aconteceu às 0h11, o segundo foi registrado entre 2h05 e 3h Foto: reprodução/ bramonmeteor.org

