Chuva de meteoros hoje: que horas começa e onde assistir ao fenômeno nesta terça-feira (31)

Uma chuva de meteoros poderá ser vista no céu do Nordeste durante a madrugada desta terça-feira (31). O fenômeno Tau Herculids poderá ser acompanhada a olho nu entre 23h desta segunda (30) e às 3h da terça, com pico às 2h.

Os riscos iluminados que devem aparecer no céu são fragmentos do cometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3 (SW3), descoberto em 1930.

Essa pode ser a primeira vez em que a Terra vai passar na região onde está uma concentração maior de poeira e de detritos do cometa, que geram os meteoros.

Existe uma estimativa de que o fenômeno cause entre 140 a 1.400 meteoros por hora, conforme o Observatório Nacional.

Assista ao vivo à chuva de meteoros:

CONFIRA AS ETAPAS DA CHUVA DE METEOROS:

Terça-feira, à 0h11: A Terra atravessa a trilha de detritos deixadas pelo Cometa 73P em 1892 e 1941. São esperados até 50 meteoros por hora.

Terça-feira, às 2h05: Nosso planeta atinge a trilha deixada pela ruptura do 73P em 1995. A modelagem matemática com base no padrão regular de um cometa aponta taxa de 600 a 700 meteoros por hora, mas ao considerar a fragmentação esse indicador pode subir para até 100 mil meteoros.

Chuva de meteoro em Fortaleza

A Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) estima a taxa máxima de 17.859 meteoros por hora no céu de Fortaleza, em condições ideais de observação. Não será necessário nenhum tipo de equipamento para a visualização e os riscos devem aparecer em várias regiões do céu.