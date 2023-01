Chacina no Distrito Federal: Polícia procura por 4º suspeito pela matança

A Polícia doidentificou e agora procura por um quarto suspeito de participar da chacina que vitimou uma família . Dez pessoas desapareceram, das quais cinco já foram encontradas mortas - e outros dois corpos também podem ser de familiares. As informações são do portal g1.

O nome do quarto suspeito é Carloman dos Santos Nogueira, de 26 anos, morador da região de Santa Maria, no Distrito Federal. A foto dele foi divulgada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF).

Os investigadores encontraram impressões digitais de Carlomam no cativeiro usado pelos criminosos e também no carro de um dos suspeitos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele aparece em uma celebração com outro suspeito.

Outros três suspeitos já estão presos: Fabrício Silva Canhedo, 34; Gideon Batista de Menezes, 55; e Horácio Carlos Ferreira Barbosa, 49.