Caso Thiago: causa da morte de bebê de dois anos é 'inconclusiva', diz laudo do IML

O laudo de necropsia realizado no corpo de Thiago Rocha, de dois anos, não identificou a causa da morte. O menino foi encontrado morto em 16 de junho, após seis dias desaparecido em Londrina, no Paraná.

O resultado do laudo do Instituto Médico-Legal (IML) foi apresentado nesta sexta-feira (28) pela Delegacia de Homicídios de Londrina, segundo reportado pelo g1. O parecer foi inconclusivo.

A perícia foi dificultada pelo tempo decorrido entre o desaparecimento do menino e o achado de cadáver, conforme o delegado João Reis.

As investigações visam descobrir se Thiago morreu ao cair no ribeirão ou se foi assassinado antes. Não foram identificados sinais de agressão, violência sexual ou fraturas.

O inquérito policial do caso deve ser concluído com a chegada do exame pericial. Até o momento, ninguém foi indiciado por envolvimento na morte.

Desaparecido em parque

Thiago havia foi visto pela última vez em 10 de junho no Parque Daisaku Ikeda, na Usina Três Bocas, na zona rural de Londrina. Em depoimento à polícia, a mãe da criança revelou que estava com o filho na companhia do namorado dela.

No relato, o casal alegou que organizou os pertences e colocou o bebê no carro, mas perceberam que o menino não estava no veículo quando estavam no trajeto para casa. De volta ao local, Thiago não foi encontrado.

O corpo do bebê foi encontrado em 16 de junho em um rio a cerca de 9 quilômetros do Parque Daisaku Ikeda. As buscas pelo menino duraram uma semana.