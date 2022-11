Caso Suzane Von Richthofen completa 20 anos; veja como está o irmão dela, Andreas

Em 31 de outubro de 2002, Marísia e Manfred Von Richthofen foram assassinados em seu quarto, vítimas de um crime arquitetado pela própria filha, Suzane, junto aos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos. A tragédia destruiu a família Richthofen e, até hoje, o filho mais novo, Andreas, lida com os traumas provocados pela atrocidade.

Na época em que o caso veio à tona, Andreas tinha apenas 15 anos. Por ser menor de idade, foi entregue à tutela da avó, Lourdes Maganani Abdalla, e do tio, Miguel Abdalla Neto, após perder os pais. Sob os cuidados dos parentes, o menino sofreu novamente quatro anos depois, quando a avó faleceu. As informações são do Estadão.

Estudando na melhor escola de São Paulo e mantendo-se focado nos estudos, não foi surpresa quando o herdeiro foi aprovado no vestibular para o curso de Farmácia e Bioquímica da USP em terceiro lugar. Andreas ainda foi aprovado em outras quatro faculdades, incluindo a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), onde ganhou direito à uma vaga no curso de Medicina.

Em 2010, concluiu a graduação, ingressando em um doutorado na Faculdade de Química da USP, logo em seguida. Andreas chegou a divulgar a produção acadêmica em eventos e publicar 11 trabalhos científicos.

Cinco anos depois, em 2015, o herdeiro se manifestou pela primeira vez sobre a tragédia, através de uma carta enviada à reportagem do Estadão. Na correspondência, ele deixou claro a indignação e revolta que sentia em relação ao crime.

POLÊMICAS

Apesar de parecer ter seguido em frente, Andreas se envolveu em uma polêmica ao ser capturado invadindo uma casa, em 2017. Na ocasião, ele parecia assustado e dizia frases desconexas. A residência invadida ficava a poucos metros da casa onde seus pais foram assassinados.

Em 2021, o homem foi encontrado com roupas rasgadas e com escoriações e ferimentos nas pernas. Ele foi levado a um hospital e, no mesmo dia, foi transferido para a Clínica São João de Deus, focada na recuperação de dependentes químicos.

Desde então, o herdeiro não voltou a aparecer publicamente, permanecendo recluso

RELEMBRE O CASO

Marísia e Manfred Von Richthofen viviam com os filhos, Suzane e Andreas, em uma mansão na Zona Sul de São Paulo. Em agosto de 1999, Suzane conheceu Daniel, e, pouco tempo depois, começaram um relacionamento.

Os dois não recebiam o apoio da família, principalmente a dela. O casal, então, juntou-se ao irmão de Daniel, Cristian, e planejou o assassinato dos pais de Suzane, assim poderiam dividir a herença dos Von Richthofen. O trio tentou fazer com que o crime fosse visto como um latrocínio, porém, após uma longa investigação da Polícia, a verdade sobre a autoria veio à tona.

Suzane e o namorado, Daniel, foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão, já Cristian recebeu um ano a menos.