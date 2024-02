Caso Edson Davi: Advogado deixa de representar família de menino desaparecido em praia no Rio

O advogado da família de Edson Davi, menino de 6 anos que desapareceu há um mês no Rio de Janeiro, deixou de representar o caso na Justiça. As informações são do Uol.

Segundo o portal, Marcelo Shad não representa mais os parentes do menino por "questões éticas". "Entendi que não fazia mais sentido eu continuar no caso", declarou o advogado.

A família de Edson Davi informou que está em busca de um novo representante.

Veja também

Relembre o caso

Edson Davi estava na praia da Barra da Tijuca, onde o pai trabalhava em uma barraca, quando sumiu no dia 4 de janeiro. Segundo o genitor, eles chegaram ao local pela manhã. A ausência do filho foi sentida por volta das 16h50.

O pai relata que estava fechando a conta de alguns clientes quando percebeu que a criança não estava por perto. "Ele está acostumado a ir comigo para a barraca. Conhece todos os funcionários, é obediente. Não iria com estranhos. Mas não sabemos o que pode ter acontecido", testemunhou.

O homem contou ainda que o garoto estava brincando ao lado da barraca, na areia, com duas crianças que aparentavam ter 7 anos.

"Sei que um gringo estava com duas crianças brincando de bola com ele [...] Ele [Edson Davi] se fazendo de goleiro. Nisso, eu atendendo um cliente, fechando conta, quando me dei conta de que meu filho sumiu. Eram 16h50, 17h, quando aconteceu", relatou o pai.

A família acredita que Edson Davi foi sequestrado. No entanto, a principal linha de investigação da Polícia Civil é de um possível afogamento.