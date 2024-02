Mulher perde lábio superior após realizar preenchimento labial e harmonização com PMMA

Mariana Michelini decidiu, em 2020, procurar uma clínica de estética em Matão, no Interior de São Paulo, para fazer um preenchimento nos lábios, no queixo e nas maçãs do rosto com o que acreditava ser ácido hialurônico — ativo produzido organicamente e que pode ser reposto com aplicações injetáveis. No entanto, seis meses após o procedimento, ela acordou com o rosto inchado e dolorido e descobriu que, na verdade, haviam aplicado em seu rosto o polimetilmetacrilato, também chamado de PMMA.

"Eu era influenciadora digital e modelo. A harmonização foi em troca de divulgação. Fiz para ajudar a profissional. Até então, seria o ácido hialurônico, não fui informada de nada, nem riscos. Ela [a profissional] não abriu na minha frente a embalagem. Cheguei [na clínica] e já estava pronto. Foi na confiança. Não assinei nada, não vi nada. Seis meses depois, tive reação", contou a mulher em entrevista à revista Glamour.

Segundo Mariana, a reação aconteceu em 2021. Ela chegou a voltar na clínica onde fez o procedimento e a se consultar com uma dermatologista que receitou antibióticos e corticoides, mas o tratamento não teve efeito. Foi apenas em uma consulta com outro dermatologista que ela descobriu que havia microplásticos em seu rosto.

"A reação aconteceu em junho de 2021. Desde então, minha vida social acabou. Não saio sem máscara, sinto um mix de sentimentos", disse Mariana em entrevista exclusiva à Glamour. Ela até tentou retirar os microplásticos, mas a substância migrou e a recomendação médica foi de cirurgia, para remover toda a região do lábio superior e do buço.

A primeira cirurgia plástica para a reconstrução dos tecidos perdidos de Mariana foi em 2023. Contudo, ela ainda deve se submeter a mais procedimentos para recuperar a região. "Após a retirada do PMMA, em setembro de 2022 , senti um alívio por não sentir mais dor, mas também muita tristeza porque não tinha meu lábio. Resolvi criar um canal no YouTube para contar a minha história e poder ajudar também outras mulheres. Recebi muitas mensagens de outras pessoas que foram enganadas. Desde então venho recebendo muito carinho dos seguidores e o mais importante, ajuda", continuou a influenciadora. Assista à história:

Mariana, hoje, usa suas redes sociais para compartilhar sua batalha. Só no Instagram, ela fala para 25,8 mil seguidores. Já no YouTube, ela tem 15,1 mil inscritos. E o vídeo em que conta a sua história com o procedimento estético, publicado há um ano, já tem mais de meio milhão de visualizações.

O que é PMMA?

O PMMA é um componente plástico com diversas utilizações na área da saúde e em setores produtivos, como, por exemplo, em lentes de contato, implantes de esôfago e cimento ortopédico.

Riscos do PMMA

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o PMMA pode ser aplicado como gel para preenchimento cutâneo de pequenas áreas do corpo. Contudo, é necessário que a aplicação seja feita por um profissional médico habilitado.

Apesar da regulamentação, o uso das microesferas de acrílico em harmonizações faciais pode acarretar em complicações como manchas, embolia pulmonar, inflamação, dor crônica e até necrose.