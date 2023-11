Casamento milionário da filha do 'barão do agro' chama atenção nas redes; veja imagens

Conhecido como “Barão do Agro”, Elusmar Maggi Scheffer viu a herdeira, Rayssa Scheffer, trocar alianças com o também empresário Nivaldo Santiago em Cuiabá, capital do Mato Grosso, no último sábado (25). A cerimônia luxuosa, avaliada em R$ 15 milhões, contou com apresentações de nomes conhecidos, como Wesley Safadão e Matheus & Kauan.

Veja também

Segundo a revista Veja, o evento foi decorado com 140 mil botões de rosas no teto, 35 mil mudas de orquídeas e 200 mil rosas, espalhadas pelo salão. Para entreter os 1.500 convidados, o casal contratou, além dos sertanejos, Thiago Abravanel, Família Lima e o DJ Vintage Culture.

Com vestido assinado pelo estilista Paulo Dolce e sapatos Jimmy Choo, a noiva foi escoltada pelo pai até o altar ao som do clássico “Hallelujah”.

No final da cerimônia, como “lembrancinha”, cada convidado ganhou uma pintura produzida pela própria Rayssa.

REPERCUSSÃO NA INTERNET

Nas redes sociais, os detalhes luxuosos da festa chamaram a atenção de usuários. “Eu só queria quinze mil para pagar minhas dívidas, meu Deus”, brincou um perfil.

Uma internauta ainda revelou que os registros do casamento estão repercutindo tanto que ficou com vontade de ter uma cerimônia parecida e acabou sobrando para o próprio parceiro: “Na rede vizinha, só dá o casameto da filha do Barão do Agro. Agora, eu tô aqui, infernizando meu namorado [porque] tô ficando com vontade”.

Outro usuário, no entanto, criticou os excessos da festa. “Incrível como o Barão do Agro gastou ‘R$ 35 milhões’ no casamento da filha e eu achei tudo brega, cafona e agoniante. Mas ainda bem que quem tem que gostar é quem tá casando, não eu”, afirmou.