Apartamento em prédio que desabou em Gramado (RS) custava cerca de R$ 1 milhão

O prédio que desabou nessa quinta-feira (23) em Gramado, Rio Grande do Sul, tinha apartamentos valendo mais de R$ 1 milhão, segundo informações do g1. O Residencial Condado Ana Carolina ficava na encosta do Vale do Quilombo, uma área verde com picos de até 850 metros, e era cercado por hotéis de luxo.

O prédio de cinco andares tinha 19 apartamentos. Uma corretora anunciava "o charme, o conforto e o alto padrão dos acabamentos" nos imóveis de mais de 140 metros de área privativa. Entre outras características, o empreendimento dispunha de um bosque.

Um anúncio do empreendimento destacava a "localização privilegiada". Um dos principais pontos turísticos de Gramado, o Lago Negro, fica próximo ao local.

Veja também

O corretor André Schmidt disse ao jornal Pioneiro que suspendeu uma negociação de venda de um dos apartamentos, avaliado em R$ 1,2 milhão, após visitar o imóvel no começo de novembro e identificar problemas estruturais.

Moradores foram evacuados

A Prefeitura de Gramado informou que ninguém se feriu no desabamento do prédio. Todos os moradores do local haviam sido removidos no domingo (19).

Dezenas de moradores da Cidade tiveram que deixar suas residências após o surgimento de rachaduras no solo em diversos bairros, durante as chuvas que atingem o Estado desde o último fim de semana.