Delegada passa 30 horas confinada em apartamento e é presa por tentativa de homicídio; entenda

Nesta quarta-feira (22), uma delegada foi presa em Belo Horizonte por tentativa de homicídio. Ela passou mais de 30 horas trancada em seu apartamento, no bairro Ouro Preto, e atirou contra polícias que foram até o local averiguar a situação.

O caso teve início na terça-feira (21) após a delegada Monah Zein publicar nas redes sociais que não retornaria ao trabalho. A PCMG declarou que a mulher havia sido afastada por orientação médica, de acordo com informações do G1.

Ainda na terça, os policiais foram até o local para apreender um revólver que era da instituição e deveria ter sido devolvido quando a delegada foi afastada. No entanto, ela disparou contra os agentes e se trancou no apartamento.

Por volta das 17h da quarta-feira (22), após passar mais de 30 horas confinadas, a mulher decidiu sair e conversar com uma equipe e foi levada para um hospital na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Mandado de busca e apreensão

A defesa da delegada informou ao G1 que ela foi orientada a deixar o apartamento após um mandado de busca e apreensão ser expedido pela Justiça na quarta.

“O problema dela é antigo, o assédio moral na Polícia Civil é antigo, e o que gerou o estresse todo foi a forma como se iniciou, ela se sentiu violada. Havia muitos policiais no hall do apartamento dela, no prédio, em uma situação que não houve necessidade", declarou a advogada Jucélia Braz.

Em nota, a defesa da delegada informou que ela está internada no CTI de um hospital e não há previsão de alta médica.

De acordo com a PCMG, se a policial receber alta e a prisão em flagrante for convertida em preventiva, ela será encaminhada à Casa de Custódia da Polícia Civil.