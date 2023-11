Defesa de preso morto na Papuda durante banho de sol pede acesso às imagens do presídio

A defesa de Cleriston Pereira da Cunha, de 46 anos, que morreu durante banho de sol no Complexo da Papuda, pediu nessa quarta-feira (22) acesso às imagens das câmeras de segurança do pátio do presídio. Ele foi preso pelo envolvimento nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro.

O advogado Bruno Azevedo de Sousa pediu "informações detalhadas" sobre o caso e acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para que a Corte requisite as gravações à administração do presídio.

Uma investigação sobre o caso foi aberta pelo Governo do Distrito Federal. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, as circunstâncias da morte estão sendo apuradas no âmbito administrativo e um boletim de ocorrência foi registrado junto à Polícia Civil.

O ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações do 8 de janeiro, também pediu informações à administração do presídio, incluindo cópia do prontuário médico e relatório dos atendimentos recebidos por Cleriston na Papuda.

Entenda o caso

Cleriston da Cunha foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por participação na invasão ao Congresso Nacional. Ele negou o envolvimento durante depoimento.

O réu também havia informado que tinha problemas de saúde, como vasculite no coração, uma inflamação da parede dos vasos sanguíneos. A defesa chegou a pedir a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares e anexou um laudo médico ao processo.

O documento pedia "agilidade na resolução" do caso e indicava risco de morte. "Em função da gravidade do quadro clínico, risco de morte pela imunossupressão e infecções, solicitamos agilidade na resolução do processo legal do paciente, até pelo risco de nova infecção por covid, que pode agravar o estado clínico do paciente", diz o laudo.

A PGR havia enviado ao Supremo Tribunal Federal, no dia 1º de setembro, um parecer favorável à soltura de Cleriston. Ele morreu no dia 20 de novembro devido a um "mal súbito".