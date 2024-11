Casa de homem-bomba do STF é incendiada em Santa Catarina, diz portal

A casa do homem-bomba Tiü França, que morreu após explosões em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pegou fogo neste domingo (17), na cidade do Rio do Sul, em Santa Catarina. As informações são Metrópoles.

Segundo o portal, a ex-mulher de França teria iniciado o incêndio. O Corpo de Bombeiros confirmou somente que uma pessoa do sexo feminino foi retirada do local, com queimaduras de 1⁰, 2⁰ e 3⁰ graus em 100% do corpo.

Legenda: A casa ficou destruída após o incêndio Foto: Reprodução / Corpo de Bombeiros

A ex-mulher, identificada como Daiane, já havia comentado sobre os planos de França matar o ministro Alexandre de Moraes. A declaração foi dada quando ela foi encontrada pela Polícia Federal, na casa onde o ex-companheiro morava.

Legenda: A mulher foi encontrada pela PF em uma cidade no interior de Santa Catarina Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a ex-companheira, o criminoso fazia parte de grupos extremistas nas redes sociais e utilizou ferramentas de busca na internet para planejar o ataque. Ela contou ainda que chegou a questionar Francisco se ele faria mesmo essa "loucura".

Entenda o caso

Imagens captadas por câmeras de segurança mostram o momento em que o chaveiro Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, arremessa explosivos contra o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. Ele morreu após uma série de explosões na Praça dos Três Poderes.

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (13). No vídeo, o homem se aproxima da estátua da Justiça e lança algo brilhante contra o monumento. Imediatamente, um guarda de segurança se aproxima do suspeito e faz uma abordagem. Francisco recua e lança outro objeto contra o prédio, que causa uma explosão.

Após isso, o homem acende mais um explosivo, que detona com ele. Agentes de segurança se aproximam de Francisco, que aparece deitado no chão. Ele morreu devido às explosões e ninguém mais ficou ferido.