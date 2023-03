Carros de R$ 1 milhão são levados em assalto a hotel de São Paulo; veja vídeo

Hóspedes de hotel de luxo em São Paulo tiveram prejuízos milionários após assalto ao Transamérica, localizado no bairro Brooklin, Zona Sul de São Paulo. A ação criminosa ocorreu na noite dessa segunda-feira (20).

A quadrilha de quatro assaltantes levou três veículos: um Maserati Ghibli, um Audi A4 e um Tiguan. Todos são avaliados em mais de R$ 1 milhão, conforme a TV Globo.

Suspeito preso e carros recuperados

Celulares e carteiras, inclusive de manobristas, também foram levados. Um dos celulares roubados ficou com o GPS ligado, o que levou policiais a um dos criminosos.

O homem de 30 anos foi preso em um bar em Campo Limpo, após tentar enganar policiais dando um nome falso. Com ele, foram encontrados três celulares, a chave de uma motocicleta e do Maserati, que foi localizado nas imediações do bar.

O Tiguan foi achada em uma via do bairro Jardim São Luís. O outro veículo de luxo ainda não foi localizado.

Três criminosos seguem foragidos. Segundo o portal Uol, funcionários e testemunhas prestaram depoimentos no 34º Distrito Policial (DP), unidade investigadora do assalto.