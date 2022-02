Carnaval é feriado ou ponto facultativo? Entenda como funciona no trabalho

As festas oficiais do Carnaval 2022 foram canceladas não só no Ceará, mas em vários estados do Brasil, devido à disseminação da variante ômicron da covid-19. Os estados suspenderam o ponto facultativo e recomendaram dia normal de trabalho e funcionamento de forma regular do comércio, serviços e indústria para evitar aglomerações.

Com o cancelamento das celebrações de carnaval, os trabalhadores ainda têm dúvidas se terão direito a folgar nos quatro dias de folia.

Quando começa o Carnaval 2022?

Neste ano, o Carnaval acontece entre 26 de fevereiro e 1º de março, além da Quarta-feira de Cinzas, no dia 2 de março.

Carnaval é feriado ou ponto facultativo?

O carnaval não é considerado um feriado nacional, porém alguns estados e municípios decretam feriados locais ou pontos facultativos. Não há uma lei federal que considere o carnaval como feriado.

Não é considerado legalmente como feriado para fins trabalhistas nas localidades em que os prefeitos e governadores decretam ponto facultativo, ou seja, nos locais onde a data não é considerada feriado, a segunda e a terça-feira, além da Quarta-feira de Cinzas, podem ser ou não definidas como dias de folga pelas empresas.

Nas localidades onde o carnaval não é feriado, empresas e funcionários podem fazer acordo sobre os dias a serem trabalhados e as formas de compensação das horas. Nesse caso, pode haver a exigência que o trabalhador compense as horas não trabalhadas em outros dias (com exceção do domingo), respeitando o limite máximo de duas horas extras diárias. Os dias não trabalhados podem ainda ser compensados com banco de horas.

Já nos estados e municípios onde o carnaval é decretado como feriado, os empregados que trabalharem têm direito a uma folga ou deverão receber o pagamento daquele dia trabalhado em dobro.

Vai ser feriado no carnaval 2022?

Vários estados do Brasil suspenderam o ponto facultativo e recomendaram dia normal de trabalho e funcionamento de regular do comércio.

>> CONFIRA OS DIAS DE CARNAVAL NAS CAPITAIS

Carnaval 2022 no Ceará

Apesar de o governo do Ceará não ter decretado ponto facultativo no Carnaval, as agências bancárias estarão fechadas, assim como as escolas particulares. As lojas de rua do Centro de Fortaleza e os shoppings, no entanto, devem abrir normalmente durante o período do Carnaval. A recomendação é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza).

Já os Correios, no dia 26 de fevereiro, irão funcionar somente as agências que abrem aos sábados regulamente. Na segunda-feira, 28 de fevereiro, e 1º de março não haverá atendimento nas agências. O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira, 2 de março. Nesse dia, as agências abrirão a partir do meio-dia.

A decisão de não ter ponto facultativo no Ceará durante o Carnaval deste ano foi tomada em reunião do comitê que delibera sobre os decretos relativos à pandemia, que definiu medidas para evitar as aglomerações nesse período.